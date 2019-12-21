شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤشر العمرة»: مصر في المركز الخامس خلال أسبوع بـ85 ألفًا و808 تأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي، الصادر عن وزارة الحج السعودية، أن مصر احتلت المركز الخامس من بين أكثر الجنسيات ذهابًا للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بـ85 ألفا و808 معتمرين.

وحسب المؤشر، فإن الإحصائيات الرسمية لمؤشر العمرة، أكدت صدور 2.212.690 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1،782,554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,373,963 معتمرًا، بعد إتمامهم مناسك العمرة والزيارة.

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مؤشر العمرة الأسبوعي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وذكر «المؤشر» أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1،705،567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76,882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450،011، تليها إندونيسيا 399،103، والهند ثالثة 238,981، ثم ماليزيا 110,739، ومصر خامسا بـ 85,808 معتمرين، وتأتي بعدها كل من تركيا 70,626، الجزائر 64,238، بنغلاديش 61,111، الإمارات 37,191، الأردن 27,540 معتمراً.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الإقبال على العمرة لم يؤثر على أسعار البرامج، موضحًا أن الأسعار تتناسب مع تكلفة التنفيذ.

وأشار إلى أن سعر البرامج الاقتصادية يتراوح ما بين 13 و15 ألف جنيه ويقبل عليه 90% من المصريين، وأما برامج الخمس نجوم فتقترب من 20 ألف جنيه ويقبل عليها شريحة لا تتجاوز 10% من المعتمرين.