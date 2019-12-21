شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنقاذ «عجوز كفر الشيخ»: افترشت الطريق أمام معهد ناصر تستغيث بالمارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بالتحرك الفوري نحو إنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر بعد تخلى أسرتها عنها نتيجة مرضها، بحسب بيان صادر عن الوحدة.

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وقال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق قام بالتواجد فى مكان البلاغ حيث تبين وجود سيدة فى العقد الخامس من العمر من كفر الشيخ تستغيث من وجودها بالشارع حيث تفترش الرصيف بلا مأوى أمام مستشفى معهد ناصر حيث تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة فى العمود الفقرى وهجرها زوجها وتخلى عنها أبنائها وتركوها تواجه مرضها وحدها ودون تحمل نفقات إجراء العملية والمعيشة، على حد قولها.

وأضاف "يوسف" أنه على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر الذى تفاعل سريعًا مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة كما قام الفريق بالتنسيق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة لاستقبال السيدة المسنة باحدى مراكز استضافة وتوجيه المرأة لتوفير اقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.

جدير بالذكر أن مراكز توجيه واستضافة المراة بوزارة التصامن الاجتماعى تقوم بتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسى والتنمية للمرأة التى تتعرض لعنف وتساعدها على تخطى الصعاب وحل المشكلات لإعادتها للمجتمع مرة أخرى وبذل أقصى جهد للتوفيق والصلح وإعادتها إلى مكانها الطبيعى فى أسرتها، كما توفر المشاورة القانونية لها ويوجد ٨ مراكز بمحافظات الجمهورية.