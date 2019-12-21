شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتفقد مستشفى الأزهر التخصصي.. ويشيد بنجاح أول حالة جراحة فك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، بزيارة تفقدية لمستشفى الأزهر التخصصي، لمتابعة آخر التطورات التي تشهدها، والاطمئنان على تطبيق أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى المترددين عليها.

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وحرص شيخ الأزهر على الاطمئنان على حالة طالبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، بعد نجاح جراحة استئصال ورم بالفك أجراها فريق أطباء المستشفى لها بوحدة جراحات الرأس والرقبة، والتي تم استحداثها لتكون من أولى الوحدات على هذا النسق في مصر، حيث تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في جراحات الفم والوجه والفكين والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأورام والأشعة التشخيصية، مشيدًا فضيلته باستحداث الوحدة وبنحاح الجراحة للطالبة، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وتفقد شيخ الأزهر أقسام المستشفى المختلفة، والتي تضم في مرحلتها الأولى 121 سريرًا و5 غرف عمليات و48 عيادة تخصصية و28 سريرًا للرعاية، بجانب مراكز الأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والقلب، وتستهدف في المرحلة الثانية إضافة 450 سريرًا و21 حجرة عمليات و120 سرير رعاية، ومن المتوقع افتتاحها في مارس من العام المقبل 2020.

وأشاد شيخ الأزهر بما لمسه من تطور بالمستشفى على أرض الواقع، مشددًا على دور قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر والتزامه بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمرضى وأسرهم، ومواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة.

شيخ الأزهر يتفقد مستشفى الأزهر التخصصي