شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار رضا السيد: «شكرًا لكل قاضي قطع المسافات تاركًا الأهل والولد للتصويت لي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم النادي، على أعلى الأصوات في مقاعد المستشارين يانتخابات نادي القضاة؛ حيث حصل على 2764 صوتًا.

وتوجه «السيد»، بالشكر لكل «قاضٍ قطع المسافات وترك الأهل والولد، والعمل والبلد، ووثق في شخصي الفقير، لأكون ممثلاً عنه بمجلس إدارة النادي».

وتابع قائلاً:«غمرتموني بكرم عظيم، أسأل الله أن أكون أهلاً له أفضتم عليّ بثقة غالية، أتمنى من الله أن أكون على قدرها، وأكرمتموني بمشاعر الود والتقدير التي لمستها في تحيتكم وفي وجوهكم المشرقة، وفي حضوركم المشرف وفي أصواتكم التي حصلت عليها، أجدد العهد لكم في الاستمرار في خدمتكم، وفي العمل بكل ما أملك في تلبية مطالبكم، وتحقيق ما يصبو إليه قضاة مصر الكرام».