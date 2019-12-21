شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة الأفضل في التحول الرقمي.. و«السويس» الأفضل في تطوير العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد، السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، أعلن الوزير نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي في مجالات: التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، والتي عقدت بين الجامعات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية، والتي بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي.

وأعلن «عبدالغفار»، نتيجة مسابقة أفضل جامعة على مستوي التحول الرقمي، حيث حصلت جامعة المنصورة علي المركز الأول، وجاءت جامعة جنوب الوادي في المركز الثاني، وحصلت جامعة المنيا على المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعة بني سويف في المركز الثالث مكرر.

وفي نتيجة مسابقة أفضل جامعة على مستوى الاستعداد للعام الدراسي، حصلت جامعة دمياط على المركز الأول، وجاءت جامعة المنصورة في المركز الثاني، وجامعة طنطا في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة أسيوط في المركز الثالث، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث مكرر.

وفي نتيجة مسابقة أفضل جامعة على مستوى تطوير العشوائيات، حصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول، وحصلت جامعة أسوان علي المركز الثاني، وحصلت جامعة دراية الخاصة على المركز الثاني مكرر، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعة بنها في الثالث مكرر.

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وعلى مستوى مسابقة أفضل جامعة في مجال الأنشطة الطلابية، جاءت جامعة عين شمس في المركز الأول، وجاءت جامعة قناة السويس في المركز الثاني، وجاءت جامعتا المنيا والسويس في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعتا سوهاج وجنوب الوادي في المركز الثالث مكرر.

وهنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أفضل جامعة لهذا العام في مجالات: التحول الرقمي، الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، الأنشطة الطلابية، وقدم لها الشكر على الجهد الكبير الذي بذل للوصول إلى هذا المستوي المتميز، كما سلم وزير التعليم العالي دروع التفوق علي السادة رؤساء الجامعات الفائزة تقديرا للجهود والأداء المتميز لجامعاتهم في هذه المجالات.

كما قدم الوزير الشكر لأعضاء لجان التحكيم من كافة الجهات المشاركة على الجهد الكبير الذى بذل خلال الفترة الماضية فى أعمال التحكيم والزيارات الميدانية للجامعات.

وتسلم الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، درع المركز الأول في مجال التحول الرقمي، من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وصرح أن حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة أفضل الجامعات المصرية في مجال التحول الرقمي يؤكد أنها أول جامعة إلكترونية في مصر، مقدمًا الشكر لكل فريق العمل بالجامعة على الجهد الكبير الذي بذل للوصول إلى هذا المستوي المتميز.

يذكر أن لجان التحكيم لمسابقة أفضل جامعة ضمت فى عضويتها ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من خبراء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.