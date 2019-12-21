شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ المنوفية يشهدان الملتقى الشبابي بشبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على هامش زيارته للمنوفية، في ملتقى شبابي عقد بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ونائب المحافظ، والسكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وعدد من شباب المحافظة.

وقال «صبحى» إن الهدف من الملتقى الشبابى الاهتمام بقطاع الشباب ودراسة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام ورعاية الشباب، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 آلاف و299 ملعب على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 2 مليار و200 مليون جنيه، وبلغ نصيب المحافظة منها 177 ملعب وجار إنشاء 6 ملاعب، بالإضافة إلى دعم الوزارة للمحافظة بـ89 صالة جيم مختلفة.

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من جهته، أوضح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن تجربة تعيين الشباب في منصب نواب المحافظين يعد خطوة جادة من الدولة نحو تمكين الشباب وصقل مهاراتهم القيادية، وأن مؤتمرات الشباب أصبح لها واقع ملموس على أرض المنوفية.

وفى ختام كلمته، أكد المحافظ حرصه على دعم كافة الجهود للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر لاحتياجات جميع مراكز الشباب والتى تحتاج إلى مبان إدارية وتطوير أسوار ورفع كفاءة وكذا القرى التي تحتاج إلى إنشاء مراكز شباب بها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لعقد اجتماعا لمناقشة ودراسة توفير احتياجات المحافظة في المجال الرياضى.

وفى نهاية اللقاء، كرم المحافظ، ووزير الشباب والرياضة، عدداً من شباب المحافظة، وذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين في برلمان الشباب وأنشطة الطلائع ومختلف الأنشطة الرياضية.

محافـظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يشهدان الملتقي الشبابي بشبين الكوم

محافـظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يشهدان الملتقي الشبابي بشبين الكوم

محافـظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يشهدان الملتقي الشبابي بشبين الكوم