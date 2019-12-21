شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. زي موحد لسائقي قطارات مصر: «بدلة وكرافتة وكاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت هيئة سكك حديد مصر، لأول مرة وتزامنا مع دخول جرارات جديدة وحديثة الخدمة، زيًا موحدًا عبارة عن «بدلة وكرافتة وكاب»، لكل سائق قطار للظهور بشكل جمالي يتناسب مع أعمال التطوير التي يشهدها المرفق.

وبدأ الظهور بالزي الجديد، خلال جولة تفقدية للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمحافظتي المنيا وأسيوط، حيث التقى رمضان مختار، قائد القطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا، ومساعده فصيح وجيه، قبل بدء الرحلة بمحطة مصر للسكك الحديدية، وهم يرتدون الزي الجديد الموحد «بدلة- كرافتة – كاب»، وأيضا تفقد جرار القطار، وهو أحد الجرارات الجديدة التي وصلت مؤخرا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 قطارات جديدة من جنرال إليكتريك الأمريكية.

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وأشاد رمضان مختار، قائد القطار، ومساعده، بإدخال جرارات جديدة الخدمة وتطوير البعض وهو ما يساعد على انتظام الرحلات دون تأخر. كما أشادا بتوفير زى موحد للسائقين وهو ما يظهر الاهتمام بالجانب البشري، والعمالة بالسكك الحديدية.

زي موحد لسائقي القطارات

من جهته، أشاد خالد بهجت، رئيس نقابة سكك حديد مصر بالمنطقة الوسطى، بقرار الوزير بالاهتمام بالسائقين وتوفير زى موحد لهم، وأيضا الاهتمام بدخول جرارات جديدة وتطوير البعض بخط الصعيد.

كان وزير النقل قد قام بجولة تفقدية لمحطة سكك المنيا، والعمل بمحوري ديروط وسمالوط، كما تفقد المرحلة الأخيرة من تطوير وإحلال محطة سكك حديد سمالوط.