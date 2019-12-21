محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بنجاح الوزارة في التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك النجاح تم من خلال تحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات تربية الطيور، وتحصين 2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم، وتحصين 7.4 مليون طائر للتربية المنزلية حال عدم وجود بؤر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة" تعلن السيطرة على إنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.