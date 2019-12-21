محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، اليوم السبت.
وأوضح التقرير، أنه في مجال الإنتاج، أجريت عمرة بالمخبز البلدي لإعادة تشغيله، بالإضافة إلى إصلاح وتشغيل مصنع فول الصويا بخطي تعديل الجاف والرطب، بعد توقف الرطب لأكثر من 10 سنوات.
وأكد التقرير، الانتهاء من تأهيل وإعداد مصنع التجفيف للاعتماد من هيئة سلامة الغذاء، لتمويل المشروع الخدمي للتغذية المدرسية (عجوة التمر) 500 طن في العام.
وتابع التقرير، أن المعهد اجتاز جميع اختبارات الجودة، وصدرت له شهادة الاعتماد الدولية، من المجلس الدولي للاعتماد EGAC تحت رقم دولي CAB#217024 في فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يستعرض جهود معهد بحوث التغذية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.