وزير الزراعة يستعرض جهود معهد بحوث التغذية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، اليوم السبت.

وأوضح التقرير، أنه في مجال الإنتاج، أجريت عمرة بالمخبز البلدي لإعادة تشغيله، بالإضافة إلى إصلاح وتشغيل مصنع فول الصويا بخطي تعديل الجاف والرطب، بعد توقف الرطب لأكثر من 10 سنوات.

وأكد التقرير، الانتهاء من تأهيل وإعداد مصنع التجفيف للاعتماد من هيئة سلامة الغذاء، لتمويل المشروع الخدمي للتغذية المدرسية (عجوة التمر) 500 طن في العام.

وتابع التقرير، أن المعهد اجتاز جميع اختبارات الجودة، وصدرت له شهادة الاعتماد الدولية، من المجلس الدولي للاعتماد EGAC تحت رقم دولي CAB#217024 في فبراير الماضي.​