وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى الفيروز ومركز الزهراء بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصي "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقًا"، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة الرسومات الهندسية، وأبدت عددًا من الملاحظات الهامة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجعت مسارات المرضى داخل المستشفى، وشددت على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازي مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا في المستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير وقيادات كل من الوزارة والتأمين الصحي الشامل، وشددت على الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمستشفى ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبي، بهدف توفير كافة التخصصات الطبية، مؤكدةً أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

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وفي السياق ذاته حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، ووجهت بالاستجابة لكافة مطالبهم، حرصًا منها على تذليل أي عقبات تواجه المرضى في تلقي الخدمة الطبية.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، حيث كشفت خلال الزيارة عن أنه سيتم الانتهاء من أعمال التجهيزات وتسلم المبنى خلال 25 يومًا، مشيدة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.