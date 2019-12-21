الأكثر تأثيرًا الأيام المقبلة.. الأرصاد تعلن سبب الشبورة وموعد انتهائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال اليوم السبت وغدًا الأحد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، في ظل بداية فصل الشتاء جغرافيًا.

وأضاف شاهين، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة، ويرجع ذلك لاستقرار الجو، ووجود مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا، والرياح الشمالية الشرقية القادمة من البحر المتوسط، والتي تكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة وبخار الماء، ما يسبب الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب، وتعيق مستوى الرؤية بشكل كبير.

وتابع: "تتواجد الشبورة الصباحية حتى الساعة الـ10 صباحًا وسطوع أشعة الشمس تبدأ في التلاشي بشكل تدريجي"، لافتًا إلى أنها تصل لحد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية وتستمر على هذا المعدل حتى الأحد.

وأكد شاهين أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21 درجة والقاهرة 21 درجة وشمال الصعيد 21 درجة والجنوب 25 درجة، لافتًا إلى أنه يوجد فرق يصل لـ10 درجات بين درجة الحرراة الصغرى والكبرى، مما يزيد من الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل.​