إحالة مدير الرقابة التموينية بالقاهرة للنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إيقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين في القاهرة، عن العمل، وإحالته للنيابة الإدارية.
وقال بيان صادر عن المحافظة، إن مدير الرقابة التموينية بالقاهرة، تلاعب في المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة.
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