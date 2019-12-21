ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالاشتراك بين قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، ألقي القبض على 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما في قضية مخدرات - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" ، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، وقيامهما بارتكاب 5 حوادث بدائرة المركز، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات (2ساعة يد، 2 فلاشة، مبلغ مالي، سلسلة ذهبية، 2 جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" 2 شاشة تلفزيون، عداد كهرباء، هاتفان محمول، 2 هيلتي، 16 لفة سلك نحاس) لدى عميلهما سيئ النية عاطل، مُقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.