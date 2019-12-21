سقوط سيارة بترعة المريوطية ونجاة قائدها من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حادث مروري جديد بطريق المريوطية كاد يودي بحياة سائق سيارة، اليوم السبت. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية. المعاينة الأولية كشفت أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلبت في المجرى المائي للترعة. وأنقذ الأهالي قائد السيارة من الموت، إذ أسرعوا لإخراجه من المركبة وانتشاله قبل غرقه، وتحرر المحضر اللازم.

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