تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر والعناصر الإخوانية الهاربة لـ 18 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المذيع معتز مطر، والإخواني محمد ناصر، والعناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، لجلسة 18 إبريل المقبل.

وجاء في الدعوى، أن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية هربت إلى الخارج، وكان الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، مما دفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.

وأضافت الدعوى، أن الجنسية التركية هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.

وأشارت إلى أن التجنيس أصبح أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل.