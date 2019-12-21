مصرع طفل في حريق شقة بالبدرشين. وأهالٍ: "أمه خرجت وسابته لوحده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى طفل مصرعه إثر نشوب حريق بشقة سكنية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالطابق الثاني ملك موظف بهيئة السكة الحديد بقرية دهشور.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن الأهالي من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء، ونتج عن الواقعة مصرع الطفل "عمر أحمد سلامة" 3 سنوات.

Advertisements

شهود عيان أفادوا بأن والدة الطفل المتوفى تركته بمفرده وتوجهت لشراء احتياجات المنزل، ونشب الحريق في ظروف غامضة.

وشكل مدير قطاع الجنوب فريق بحث تنسيقا مع الأدلة الجنائية للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.