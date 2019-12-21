بعد مداهمة بؤرة إجرامية بالغربية.. ضبط 30 طربة حشيش و200 طلقة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة (كفور بلشاي) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، لضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظة (الغربية) وذلك تنسيقاً وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف منزلهم وتبين عدم تواجدهم وتم ضبط إحدى السيدات مقيمة بذات المنطقة.

وبتفتيش المسكن تم ضبط 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، 3 خزينة بندقية آلية، 200 طلقة آلية، مبلغ مالي، هاتف محمول، بمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.