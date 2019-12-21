سيدة تُعذب طفل زوجها حتى الموت: "بيعملها على نفسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على سيدة لاتهامها بالتسبب في وفاة نجل زوجها، وأنها اعتدت عليه بالضرب المُبرح.

تبلغ من سيدة "28 سنة" بتضررها من طليقها (عامل 30 سنة) وزوجته "25 سنة" باعتداء الأخيرة على ابنها "3 سنوات" بالضرب مما تسبب في وفاته ودفنه دون تصريح.

كشفت التحريات أن الطفل المتوفي يقيم رفقة والده، وأن زوجته اعتدى على صاحب الـ3 سنوات بالضرب لتأديبه بسبب تبوله لا إرادي في ملابسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل وزوجته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.