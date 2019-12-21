بـ "بمبيد حشري".. الأمن العام يداهم مصنعا لإنتاج "الإستروكس" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة وضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بمخدر (الإستروكس)، وقيامه بتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومبيدات تُحدث أثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 207 كيس لمخدر الإستروكس وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، سلاح أبيض – هاتف محمول) وباستكمال تفتيش مسكنه أمكن ضبط (عدد 2 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام، 3 زجاجات لمادة الأسيتون، 5 زجاجة بير وسول، 3 زجاجات مبيد حشري، 4 زجاجات مواد سائلة.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.