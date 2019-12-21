بينهما سيدة.. مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في منطقة صحراوية بنطاق محافظة السويس.

كانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن رصد وكر لاثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في تجارة المخدرات بمنطقة صحراوية.

وأكدت التحريات، قيام مجموعة من الخارجين على القانون والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا "شروع في قتل والإتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي واتخاذهم من المنطقة الصحراوية بجنيفة دائرة قسم فيصل مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجد المتهمين بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، على الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

وأسفر ذلك عن مصرع متهمين عاطل 27 سنه محكوم عليه في قضية "سرقة" بالحبس سنة ومقيم بدائرة قسم الشروق بالقاهرة وربة منزل 24 سنه مقيمة دائرة قسم

أول مدينة نصر "التي تقوم بمعاونة المتهمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي بعيارين ناريين وعُثر بجوارهما على كيلو من مخدر الهيروين و 2 بندقية آلية و 8 خزن آلية و233 طلقة آلي و20 فارغ لطلقات آلية و 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية و 4 ميزان حساس .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة.