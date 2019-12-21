أخبار مصر | غدا.. "خطة النواب" تناقش أزمة الديون الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "خطة النواب" تناقش أزمة الديون الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بحضور ممثلي وزارتي المالية، والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.

كما تستكمل اللجنة مناقشة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات.