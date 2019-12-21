أخبار مصر | غدا.. "تشريعية النواب" تناقش قانون أعمال المأذونين والطفل

كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

اللجنة تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وكذلك استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، تناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أحمد عيد، بشأن عدم إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة – المنيا، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف السيد محمد إسماعيل، بِشأن عدم سرعة إقامة محكمة صان الحجر بعد التبرع بالأرض وخروج أو استصدار قرار التخصيص.