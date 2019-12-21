أخبار مصر | تسليم شهادة تخرج في مجال البترول لـ19 متدربا ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم شهادة تخرج في مجال البترول لـ19 متدربا ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، 19 متدربًا شهادة تخرج في الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في مجال البترول.
وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الشركة الفرعونية للبترول، بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة.
وقال الوزير إنه وفقا للبروتوكول يتم تدريب خريجي المدارس الثانوية الصناعية، والمعهد الصناعي "شعبة كهرباء، وميكانيكا قوي، وآلات دقيقة، وغاز، لمدة أسبوعين، لتأهيلهم لسوق العمل البورسعيدي.
وأضاف أن المتدرب يمنح مكافأة مالية قدرها خمسون جنيها، عن كل يم تدريب، يتم صرفها من خلال الشركة الفرعونية للبترول، في نهاية مدة التدريب، ولا تصرف للمتغيبين عن التدريب.
كما تقوم الشركة، بنقل المتدربين في أثناء تدريبيهم بالشركة، ويتم منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة معتمدة من الشركة ومديرية القوى العاملة.