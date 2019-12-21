أخبار مصر | تسليم شهادة تخرج في مجال البترول لـ19 متدربا ببورسعيد

وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الشركة الفرعونية للبترول، بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة.

وقال الوزير إنه وفقا للبروتوكول يتم تدريب خريجي المدارس الثانوية الصناعية، والمعهد الصناعي "شعبة كهرباء، وميكانيكا قوي، وآلات دقيقة، وغاز، لمدة أسبوعين، لتأهيلهم لسوق العمل البورسعيدي.

وأضاف أن المتدرب يمنح مكافأة مالية قدرها خمسون جنيها، عن كل يم تدريب، يتم صرفها من خلال الشركة الفرعونية للبترول، في نهاية مدة التدريب، ولا تصرف للمتغيبين عن التدريب.