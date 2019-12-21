أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يتبادلان دروع التكريم

وأهدى "سعفان"، درع الوزارة للمحافظ؛ تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة والعمل والعمال، وبدوره أهدى "الغضبان" درع المحافظة للوزير؛ لدوره وحرصه على دعم والحفاظ على حقوق العمالة بالمحافظة.

ومن ناحيته، أهدى السيد السنجابي، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، درع المديرية لكل من الوزير والمحافظ، تقديرًا لهما على جهودهما المبذولة للارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية.

كما أهدى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للبترول درع الشركة لكلا من الوزير والمحافظ.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لوزير القوى العاملة على رعايته مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" التي تأتي في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

وجاء ذلك عقب توزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتسليم عقود عمل لمتحدي الإعاقة، وشهادات تخرج الدورة التدريبية في مجال البترول لنحو 19 متدربا.