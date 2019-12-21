أخبار مصر | غدًا.. البرلمان يناقش قانون ساحات انتظار السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. البرلمان يناقش قانون ساحات انتظار السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المشروعان مقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).



اللجنة تناقش أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد، و62 نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".

