أخبار مصر | غدا.. البرلمان يناقش قانون الإدارة المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. البرلمان يناقش قانون الإدارة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

كما يناقش ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعـة العضـوية.

كما تناقش الجلسة مشـروع قانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.