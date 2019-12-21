أخبار مصر | أبرزها الكيانات الإرهابية.. غدًا البرلمان يصوت على 3 قوانين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها الكيانات الإرهابية.. غدًا البرلمان يصوت على 3 قوانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

المجلس أيضًا، يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.