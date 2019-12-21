أخبار مصر | كيف يحتفل الأقباط بعيد الميلاد في مصر والعالم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يحتفل الأقباط بعيد الميلاد في مصر والعالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختلف مظاهر احتفال المسيحيين بعيد الميلاد من بلد الى أخر حسب عادات وتقاليد وطقوس تلك البلاد.

ترصد "الخليج 365" خلال تقريرها التالي مظاهر احتفال المسيحيين حول العالم بعيد ميلاد السيد المسيح:

مظاهر احتفال أقباط ألمانيا

يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد السيد المسيح بألمانيا من بداية شهر ديسمبر بالعديد من المظاهر منها تزين المدينة بالأنوار، حاوية النجوم الذهبية، وتماثيل لبابا نويل، تصاحبها موسيقى الميلاد الشهيرة، وجرت العادة بتقديم الهدايا للأطفال، على غرار تقديم المجوس الهدايا للسيد المسيح، فضلا عن ضرورة أكل اللحوم بشتى أنواعه،والبطاطا بالزبادى،وشرب النبيذ خالى من الكحول ساخن، وأكل الكعك والشوكولاتة بأنواع متنوعة، وغالبًا ما تكون على شكل بابا نويل.

احتفال أقباط أوكرانيا

وفي أوكرانيا يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد عن طريق تغطية شجرة عيد الميلاد بخيوط العناكب بدل من الزينة المعتادة والأضواء الزاهية فضلا عن الأجراس والكرات الصغيرة من أجل جلب الحظ.

ويعود هذا التقليد إلى إحدى القصص الشعبية عن امرأة كانت فقيرة ولا تستطيع أن تتحمل نفقات زينة شجرة عيد الميلاد، وقامت بتزيينها بخيوط العنكبوت، وفي صباح يوم عيد الميلاد ومع أول طلوع الشمس وانعكاس ضوء الصباح على الشجرة تحولت خيوط العنكبوت إلى خيوط ذهبية وفضية حيث يعتقدون بأن هذا الطريق تجلب الحظ.

وفي اليابان

وفي اليابان يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد بتناول الدجاج الكنتاكي هي الوجبة التقليدية لليابانيين بيوم عيد الميلاد، وكان أول ارتباط بالدجاج الكنتاكي عام 1974، لتصبح المطاعم الأمريكية أكثر المناطق شعبية في اليابان

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وفي الصين

وفى الصين يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح حيث يقدمون للسكان التفّاح ملفوفًا بأوراق ملوّنة، بدلا من سانتا كلوز، وتقدم الهدايا وتعطي الفاكهة والحلوى للأطفال المطيعين والفحم والثوم لغير المطيعين.

وفي الهند

وفى الهند يحتفلون بأعياد الميلاد عن طريق وضع صفوفا من أشجار الموز والمانجو مزينة ومضاءة بالشوارع، فضلا عن المصابيح الزيتية التي تضئ أسطح المباني.

وفي لبنان

وفى لبنان يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد عن طريق وضع الزينة الأنوار والزخارف التى تظهر فى الشوارع وواجهات المنازل والمحلات التجارية فضلا عن تزيين شجرة عيد الميلاد العملاقة أمام مسجد محمد الأمين فى العاصمة اللبنانية بيروت، كإشارة لروح الوحدة الوطنية بين الشعب اللبناني.

وفي العراق

وفي العراق يحتفل المسيحيون عن طريق موقد للشموع ويقومون بإيقاد نيران وبعد أن تنطفئ النار يقفزون فوقها ثلاث مرات.

أقباط مصر

وفى مصر يحتفل المسيحيون عن طريق تزيين شجرة الكريسماس وحضور قداس العيد وتبادل الزيارات مع الأقارب.