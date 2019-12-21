أخبار مصر | تسليم 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة ببورسعيد

وجاء ذلك بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

ووجه الوزير، الشكر للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من متحدي الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.

وأشار "سعفان" إلى أن متحدي الإعاقة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، وإلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ونوه بأن "الدولة تضع أبناءها من متحدي الإعاقة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا للوزارة، فأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

