أخبار مصر | أول تعليق لرئيس "دفاع النواب" عن خروج مصر من ترتيب الدول العشر المتأثرة بالإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرئيس "دفاع النواب" عن خروج مصر من ترتيب الدول العشر المتأثرة بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على التقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات، بشأن نجاح مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العالم، قائلا: "شهادة دولية في حق رجال وأبطال الأمن المصري، على تفانيهم في العمل والحفاظ على تراب الوطن واستقراره وللشهداء الأبرار".

وقال كمال، في تصريح إلى "الخليج 365"، إن مصر في السنوات الأخيرة الماضية تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم أجمع بكافة أشكاله وأنواعه، تزامنًا مع تدشين مشروعات قومية ضخمة للتنمية لنهضة البلاد في شتى المجالات، مُؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في مصر، نجحت بكل المقاييس في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، من أوكار وخنادق وأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر بمعدلات غير مسبوقة.

وبسؤاله عن عدم مُعاقبة الدول الراعية للإرهاب دوليًا، حتى الآن، بالرغم من توافر أدلة تثبت تورط دول بعينها في دمار منطقة الشرق الأوسط، أجاب بأن: "دول المجتمع الدولي تحكمها المصالح في تلك القضية الشائكة.. بالإضافة إلى أنه حتى الآن، لا يوجد تعريف مُحدد وواضح لظاهرة الإرهاب".

ووفقًا لتقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات، فإن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الإرهاب في عام 2018، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول مُتأثرة بالنشاط الإرهابي.

وأرجع المؤشر الصادر عن المركز، انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصري في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.