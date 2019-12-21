أخبار مصر | امتحان موحد لمنح تصريح مزاولة المهنة للأطباء

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انتهى قبل قليل الاجتماع التشاوري الخاص بتحديد نظام الامتحان الموحد، المقرر عقده قبل منح تصريح مزاولة المهنة اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

تم عقد الاجتماع بالأكاديمية الطبية العسكرية بحضور كل من: الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتور احمد التاودي، رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، والدكتور رضا كامل، طب القصر العيني، والدكتور محمود صديق، طب الازهر، والدكتور مصطفي الهدهد، طب عين شمس، والدكتور إيهاب سيفين، الزمالة المصرية، وتم الاتفاق على الآتي:

١- يعقد إمتحان واحد فقط تحريري بنظام الاسئلة المتعددة الاجابات.

٢- يقيس المعلومات الاكلينيكية الأساسية.

٣- يسمح بالتقدم للامتحان خلال النصف الثاني من فترة الامتياز المقررة.

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٤- يكرر الامتحان ثلاث مرات سنويًا (فبراير، يوليو، اكتوبر ).

٥- نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط.

٦- إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه.

٧- الامتحان يعقد مجانًا أول مرة، ثم المرة الثانية بـ ٢٥ ٪ من المصاريف، ثم في المرة الثالثة بـ ٥٠٪ من التكاليف، وفي المرة الرابعة بــ١٠٠ ٪ (هذه مازالت نقطة خلافية حيث طلبت النقابة زيادة عدد مرات التقدم المجاني للامتحان، والامر تحت الدراسة)

٨- وضع بروتوكول ملزم لضمان التدريب خلال سنة الامتياز وفقًا للمعايير الدولية.