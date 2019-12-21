أخبار مصر | قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة بلاغ ضد علي مصيلحي، وزير التموين، إلى نيابة استئناف القاهرة (بمكتب النائب العام بالرحاب) برقم صادر ٣١٥١.

كان المحامون حميدو جميل، عمرو عبد السلام، وعادل وفقي، قدموا بلاغًا في وقت سابق، ضد الدكتور علي مصيلحي، لسخريته وتهكمه من مستحقي الدعم التمويني وتشويه صورة الدولة المصرية خارجيًا ونشر أخبار كاذبة تثير البلبلة في المجتمع وتضر بالصالح العام.

وسبق وانتشر مقطع فيديو لوزير التموين في أثناء إلقاء كلمة له أمام رجال الأعمال والمستثمرين يسخر ويتهكم على الفقراء.

وطالب البلاغ بإصدار الأمر، بإجراء تحقيق عاجل وفوري في الجرائم المذكورة.