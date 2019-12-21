أخبار مصر | وزير النقل: على الجميع التسابق لخدمة الراكب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: على الجميع التسابق لخدمة الراكب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، لتفقد محطة المنيا للسكك الحديدية وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار جولته التفقدية على المحطات.

تابع "الوزير" مستوى الخدمة المقدمة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، ووجه خلال الجولة بمراجعة تاريخ صلاحية كافة طفايات الحريق بالمحطة وتغيير عدد من اللوحات الارشادية لتكون بشكل فني وجمالي أفضل مع الاهتمام بأعمال البنية التحتية بها، مطالبا الجميع يجب أن يتسابق على خدمة الراكب وتقديم كافة التسهيلات له.

وفي لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير على أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مصاف الهيئات المتميزة والناجحة التي تقدم خدمة مميزة تليق بعراقتها كواحدة من أقدم هيئات السكك الحديدية في العالم.