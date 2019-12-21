أخبار مصر | برلمانية تطالب "العدل" بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب "العدل" بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزارة العدل بإرسال مشروع قانونها المعد في شأن الأحوال الشخصية، خاصة مع انتهاء فترة الشهرين التي تحدث عنها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لإرسال مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل.

وأشادت حسونة، بتصريحات الرئيس السيسي بشأن القانون، وتأكده على مدى الدعم الذي توليه القيادة إلى المرأة، مؤكدة أنه خلال الـ ١٠ أعوام الماضية مرت بمصر بأحداث كثيرة، حيث تصدت المرأة المصرية بقوة في ٢٠١٣ من أجل الحفاظ علي الهوية المصرية، فهي استدعت نفسها لحماية وطنها وحماية كل الأجيال القادمة، وعليه فلن يقر الرئيس أي مشروع قانون ضدها.

وأشارت النائبة أنيسة حسونة، إلى أن الرئيس طمأن السيدات في وسط النقاش حول قانون الأحوال الشخصية وتخوف كثير من سيدات مصر أن الأمر لا يكن بالشكل المتوازن والانصاف لهن، وتابعت: "لولا وضوح الرئيس في وقوفه إلى جانب المرأة المصرية لم يكن لمجلس النواب المصري أن يحرص على أن يرى هذا القانون النور في دور الانعقاد الحالي بعد أن ظللنا نطالب بمناقشته وإصداره طوال الأربع سنوات الماضية دون جدوى".