أخبار مصر | الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر علماء مصر في أمريكا وكندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر علماء مصر في أمريكا وكندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق الثلاثاء المقبل، المؤتمر الـ 46 لرابطة جمعية العلماء المصريين في أمريكا وكندا، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويقام المؤتمر الفترة من 24 إلى 26/12 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج.