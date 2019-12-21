أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة انتهاء وحدة العرايشة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة انتهاء وحدة العرايشة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة اسرة العرايشة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار مجاهد إلي أن الوحدة وصلت نسبة الإنجاز بها لأكثر من 90%، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.