أخبار مصر | "الوفد": أرقام قياسية في السياحة الوافدة لهذه الأسباب

وأضافت، أن خروج مصر من تصنيف الدول العشر الأولى التي تعاني من انتشار الإرهاب على مستوى العالم سيكون له بالغ الأثر في نمو حركة السياحة خلال الفترات القادمة لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية في السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن تزامن وصول أول رحلة سياحية بريطانية إلى مصر مع إعلان خروجها من تصنيف الدول العشر الأولى المهددة بالإرهاب عالميًا تأكيد على الجهود المصرية المبذولة في مختلف القطاعات وخاصة الأمنية منها.

وأوضحت أمل رمزي، أنه بعد وصول أول رحلة سياحية بريطانية لمصر الخميس الماضي بعد توقف 4 سنوات من المتوقع استمرار التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020، تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وزار مصر خلال العام الماضي 2018 محو 500 ألف سائح بريطاني رغم القيود المفروضة على شرم الشيخ، ويحتل السوق الإنجليزي في مرسى علم المرتبة الثامنة بين الجنسيات الأخرى، كما يتميز السائح الإنجليزي بالإنفاق العالي وتمثل السياحة البريطانية 13% من الحركة الوافدة من أوروبا إلى مصر.