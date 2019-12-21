أخبار مصر | رسميا.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أطفيح للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية في حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.



وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 135 جنيها كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 170 جنيها و100 للمتر التجاري في أقل قيمة 270 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 160 جنيها للمتر الخدمي.



وتواصل محافظة الجيزة، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.

