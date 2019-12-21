مصر | انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية.. و"الأهالي" ينقذون قائدها

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية اليوم السبت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية.

وتمكن الأهالي من إنقاذه، وجار رفع السيارة من ترعة المريوطية بواسطة أوناش المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

