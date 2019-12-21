مصر | عاجل.. انتحار شاب في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتحار شاب في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب "محمود.ي" البالغ من العمر 32 عامًا.وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشاب أقدم على الانتحار من الدور الثامن من شرفة غرفته، بعدما غافل أهله، وتم نقله لمستشفي العجوزة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، إشارة من مستشفى العجوزة بوصول جثة شاب في عقده الثالث إثر، سقوطه من الدور الثامن، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال أهليته، تبين إقدام المتوفى على الانتحار.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.