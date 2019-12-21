مصر | التحقيق في مقتل شاب على يد عاطل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في مقتل شاب على يد عاطل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب ويدعى "سعيد.م" في عقده الثاني من العمر، على يد عاطل بالجيزة إثر إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وذلك للتصريح بالدفن، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شاب يدعى "سعيد.م" 26 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة عاطل، اعتدى على الضحية بسلاح أبيض، وأصابه بعدة طعنات، ما أسفر عن مقتله وفر هاربا.

وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها في حادث مقتل شاب على يد عاطل، حيث سدد له عدة طعنات مما لفظ أنفاسه الاخيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.