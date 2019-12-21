مصر | "تركته والدته بمفرده".. مصرع طفل في حريق بالبدرشين

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بقرية دهشور، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق الذي التهم محتوياتها، ونتج عنه مصرع الطفل "عمر.أ" عمره عامين.

وتبين من المعاينة الأولية، أن والدة الطفل المتوفى تركته بمفرده وتوجهت لشراء احتياجات المنزل، ولم يحدد سبب نشوب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.

وشُكل فريق بحث تنسيقا مع الأدلة الجنائية للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.

