مصر | حبس الخادمة المتهمة بالسرقة في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس الخادمة المتهمة بالسرقة في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس خادمة لبيعها مشغولات ذهبية مسروقة بمنطقة الجمالية، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة، دائرة القسم مفادها عرض سيدة، مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكن من ضبطها وتبين أنها تدعى سماح ع، 41 سنة، خادمة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة، دبلة، 2 خاتم، فردة حلق)، 550 جنيها مصريا، 500 دينار عراقي، فيزا كارد مجهولي المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "آيات ع"، 22 سنة، ربة منزل بأسلوب "المغافلة" باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.