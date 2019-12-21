مصر | ضبط عاطل لحيازته قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لحيازته قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين السماد بالساحل، من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة أجرة " تاكسي " وبحوزته حقيبتا سفر بداخلهما عملات قديمة وأحجار كريمة ولوحات حجرية فرعونية (يشتبه في أثريتها ) ومبلغ مالي 5500 جنيه، حيث كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد بتكثيف المرورات النهارية والليلية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.



وأقر المتهم، بشرائه المضبوطات من إحدى البزارات بمنطقة الأقصر بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونها أثرية وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

