مصر | ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كيلو وربع "فودو" بمدينة نصر

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ع" 22 سنة عاطل ومقيم بلوك 10 عمارة 7 بحي الواحة حال تواجده بمنطقة سكنه بمدينة نصر وبحوزته على كيلو وربع من الفودو المخدر ومبلغ مالي 265 جنيها وهاتف محمول.

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل ويدعى "روبين. م. ر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



وجاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط تجار المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

