مصر | "شهيد لقمة العيش".. تفاصيل قتل سائق توك توك في كرداسة

وأكد المتهمون، سابقة اتفاقهم على استدراج أحد سائقي "التوك توك" بصورة عشوائية وقتله بقصد سرقة المركبة، وفي سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا إلى منطقة فيصل لاختيار أحد الضحايا.

وأضاف المتهمان الأول والثاني خلال التحقيقات التي أجريت معهما، أنهما قاما باستيقاف المجني عليه بالتوك توك قيادته واستقلاله صحبته وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة أبو رواش، وتتبعهم المتهم الثالث "بتوك توك" آخر قيادته، ولدى وصولهم لمكان ارتكاب الواقعة استغلوا خلو الطريق من المارة.

وواصل المتهم الثالث خلال التحقيقات، أنه قام باستيقاف المجني عليه وتعدى المتهمان الأول والثاني عليه بالضرب باستخدام "زجاجة مياه غازية، عصا"، وألقوه بمكان الواقعة واستولوا على "التوك توك" قيادته وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط "التوك توك" المستولي عليه من المجني عليه بمكان إخفائه بأحد الجراجات بمنطقة برك الخيام، والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات قتل سائق توك توك لسرقته بمركز كرداسة، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا مفاده ورود بلاغا لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك"، مُقيم بالهرم، مصاب بجروح في الرأس ونقله للمستشفي، وبمناقشته قرر أنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، وإستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفي وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "بائع، عاطل، سائق توك توك "له معلومات جنائية"، جميعهم مُقيمين كفر برك الخيام دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.