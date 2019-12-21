مصر | تصفية عنصرين إجراميين بصحراء السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفية عنصرين إجراميين بصحراء السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي اثنان من العناصر الإجرامية، مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس، حيث رصد قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وكر اختبائهما بمنطقة صحراوية للاتجار في المواد المخدرة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة.

وتعود البداية بورورد معلومات توافرت لقطاع الأمن العام مفادها قيام قيام مجموعة من الخارجين على القانون والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا "شروع في قتل والاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامي واتخاذهما من المنطقة الصحراوية بجنيفة دائرة قسم فيصل مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجد المتهمين بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع متهمين وهما عاطل ٢٧ سنة محكوم عليه في قضية "سرقة" بالحبس سنة ومقيم بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، وربة منزل ٢٤ سنة، مقيمة دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة" التي تقوم بمعاونة المتهمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي بعيارين ناريين وعُثر بجوارهما على الآتى كجم من مخدر الهيروين و2 بندقية آلية و8 خزن آلية و٢٢٣ طلقة آلية و٢٠ فارغ لطلقات آلية و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية و4 ميزان حساس.