مصر | ضبط 16 طن شوكولاتة فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 16 طن شوكولاتة فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت اليوم السبت حملة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق، والمخالفات التموينية، بالقطاع.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط صاحب مصنع لإنتاج "الشيكولاتة" بدون ترخيص، كائن بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بتصنيع الشيكولاتة مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وعثر بالمصنع المشار إليه على كميات بلغت 16 طن و9 كيلو جرام "منتج نهائي ومستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.