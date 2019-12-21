مصر | ضبط صاحب محل هواتف محمولة مجهولة المصدر بالجمالية

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة مجهولة المصدر بعابدين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، مفادة تمكن ضباط المباحث، من ضبط "ت. ق"، 38 سنة، صاحب محل لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة مجهولة المصدر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

وعثر داخل المحل على "200 هاتف محمول صينى، و600 شاحن صينى، 175 بطارية هاتف محمول، 100 علبة هاتف محمول صينى ماركات مختلفة، و1000 استيكر سريال مطبوع " مقلدين"، 500 استيكر شهادة ضمان " مقلدين "، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لإعادة تغليفها داخل العلب المضبوطة، ووضع السريال وشهادة الضمان المقلدين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

