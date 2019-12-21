مصر | حبس تاجر مخدرات بالجيزة 4 أيام لحيازته "حشيش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات بالجيزة 4 أيام لحيازته "حشيش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لإتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة المنيب.
وكشفت التحقيقات، عن أن عاطل يقوم بتروج محدر الحشيش على عملائه بمنطقة المنيب، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الإتجار، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على التاجر، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمنيب.
واعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وبتقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.