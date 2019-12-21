مصر | حبس تاجر مخدرات بالجيزة 4 أيام لحيازته "حشيش"

وكشفت التحقيقات، عن أن عاطل يقوم بتروج محدر الحشيش على عملائه بمنطقة المنيب، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الإتجار، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على التاجر، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمنيب.